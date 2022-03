Vasco x Resende: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar para Vasco x Resende neste domingo (13), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

Pressionado após a eliminação para a Juazeirense nos pênaltis na Copa do Brasil, o Vasco entra em campo já classificado às quartas de final do Estadual, mas precisa definir em qual posição terminará a fase de classificação, uma vez que tem a mesma pontuação que o Botafogo (19 pontos).

Já o Resende, com 12 pontos, luta por uma vaga na Taça Rio.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em São Januário, o técnico Zé Ricardo deve poupar os seus principais jogadores. Assim, Nenê e Anderson Conceição podem ser desfalques, mas Yuri Lara e Luiz Henrique devem começar entre os 11.

Do outro lado, o Resende entrará em campo sem desfalques e com força máxima para garantir a vaga na Taça Rio.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses (Anderson Conceição), Quintero, Riquelme (Edimar); Yuri Lara, Matheus Barbosa (Zé Gabriel), Luiz Henrique, Nazário (Figueiredo), Pec e Raniel (Getúlio.

Possível escalação do Resende: Jefferson Luís, Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas; João Felipe, Biachcchi, Brendon, Igor Bolt, Macena e Jeffinho.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

RESENDE:

-

VASCO:

Matheus Barbosa: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco x Resende será transmitido ao vivo pela Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, e nos canais do Casimito, Gaules e Ronaldo TV, na Twitch, neste domingo, no Nilton Santos. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.