Vasco x Operário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (24), pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (24), em São Januário, a partir das 19h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ainda sem saber o que é perder na Segundona (sete vitórias e seis empates), o Vasco, na vice-liderança, com 27 pontos, entra em campo buscando reduzir a diferença para o líder Cruzeiro, que soma 31.

"Tudo uma sequência, trabalho muito bom, o que o Zé Ricardo fez com a gente, consolidando cada setor do campo. Tudo é uma sequência. Futebol, por mais imediatista, tem processos que não tem como pular. Agora estamos colhendo bons frutos e temos esperança de seguir um bom caminho na Série B. E ainda tem margem para evolução mais significativa em todos os setores, Série B é uma árdua, forte, ninguém sobe na 13ª rodada. Temos algumas guerras pela frente", afirmou o goleiro Thiago Rodrigues.

O lateral Gabriel Dias, com lesão no tendão, é tratado como dúvida. Se não puder atuar, Weverton é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Operário-PR, sem vencer há dois jogos (uma derrota e um empate), soma 16 pontos, e aparece no meio da tabela.

"Contra eles, a oportunidade que a gente tiver, a gente tem que fazer o que foi contra o Guarani: ser eficiente ali na frente, acho que vai ser muito importante, ter tranquilidade e paciência. Eu acho que no momento em que tiver que jogar, tem que jogar e não ficar só atrás esperando eles", afirmou o meia Tomas Bastos.

Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o goleiro Vanderlei, fora por questões contratuais. Com isso, Simão e Thiago Braga disputam a posição.

Fernando Neto, que sofreu uma lesão na coxa, também está fora, assim como o atacante Felipe Garcia, suspenso.

Já o zagueiro Thales retorna após cumprir suspensão no empates sem gols com o Vila Nova.

Prováveis escalações

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nene; Gabriel Pec, Getúlio e Figueiredo.

Possível escalação do OPERÁRIO-PR: Simão (Thiago Braga); Thales, Reniê e William Machado; Arnaldo, Ricardinho, Tomas Bastos e Fabiano; Reina (Giovanni Pavani), Paulo Sérgio e Silvinho.

Desfalques da partida

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Operário:

Felipe Garcia: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Fernando Neto: lesionado.

Vanderlei: questão contratual.

Quando é?

JOGO Vasco x Operário-PR DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias - SP

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini - SP

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano - RJ

VAR: Vinicius Furlan - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Cruzeiro Série B 12 de junho de 2022 Londrina 0 x 1 Vasco Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Vasco Série B 29 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Vasco x Sport Série B 3 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Operário-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 1 Bahia Série B 11 de junho de 2022 Vila Nova 0 x 0 Operário Série B 17 de junho de 2022

Próximas partidas