Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu nesta quarta-feira (2), em São Januário, a partir das 21h35 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Cariocão Play, na plataforma de streaming, e dos canais dos streamers Casimiro Miguel e Ronaldo TV, na Twitch. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Vasco x Nova Iguaçu DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na TV aberta, o Cariocão Play, na plataforma de streaming, e dos canais dos streamers Casimiro Miguel e Ronaldo TV, na Twitch, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em São Januário. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e um empate no Carioca, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, buscando voltar a vencer em São Januário para seguir na liderança do estadual. O Cruz-Maltino não vence em casa desde o dia 16 de outubro - quando derrotou o Coritiba, pela Série B 2021.

Para o confronto, o técnico Zé Ricardo não terá novamente o meia Vitinho, com lesão no tendão retofemoral direito.

Do outro lado, o Nova Iguaçu busca a primeira vitória no Carioca depois de um empate e uma derrota. Atualmente, aparece na penúltima posição com um ponto conquistado.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nene; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Cerqueira; Digão, André Santos, Gilberto e Carlinhos; Vinícius Matheus, Abuda, Vandinho e Dieguinho; Luan Viana e Dedé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 4 Vasco da Gama Carioca 26 de janeiro de 2021 Vasco 1 x 1 Boavista Carioca 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Madureira x Vasco Carioca 6 de fevereiro de 2022 15h30 (de Brasília) Vasco x Portuguesa Carioca 9 de fevereiro de 2022 A definir

NOVA IGUAÇU

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 0 x 0 Nova Iguaçu Carioca 26 de janeiro de 2022 Resende 1 x 0 Nova Iguaçu Carioca 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas