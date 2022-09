Vasco x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Cruzmaltinos buscam a vitória após duas derrotas seguidas na Série B; veja como acompanhar na TV

Pressionado, o Vasco recebe o Náutico na noite desta sexta-feira (16), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há dois jogos, o Vasco entra em campo precisando dos três pontos para se manter no G-4. Assim, o técnico Jorginho pode fazer algumas mudanças na equipe que foi derrotada pelo Grêmio por 2 a 1 na última rodada.

"A possibilidade sempre existe. A gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante da minha definição de uma equipe”, afirmou.

Eguinaldo, que estava com a Seleção Brasileira Sub-20 volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Náutico, na lanterna com 27 pontos, busca a terceira vitória seguida na Série B.

Porém, o técnico Dado Cavalcanti segue com problemas. Arthur Henrique, machucado, João Lucas e Richard Franco, suspensos, e Wellington, lesionados, estão fora do confronto.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 15 vitórias, contra quatro do Náutico, além de 15 empates. No primeiro turno da Série B 2022, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 2.

Escalações:

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri e Andrey; Nenê, Marlon Gomes e Alex Teixeira; Raniel.

Escalação do provável NÁUTICO: Jean; Victor Ferraz, Maurício, João Paulo e Júnior Tavares; Souza, Jobson, Thomáz e Jean Carlos; Everton Brito e Geuvânio.

Desfalques

Vasco

Gabriel Dias e Riquelme, lesionados, seguem fora.

Náutico

João Lucas e Richard Franco, suspensos, estão fora, assim como Wellington e Arthur Henrique, machucados.

Quando é?

Getty Images

• Data: sexta-feira, 16 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: São Januário – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA (árbitro), KLEBER LUCIO GIL e HENRIQUE NEU (assistentes), YURI ELINO (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE MUNIZ (AVAR)