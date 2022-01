Vasco x Joinville na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A bola segue rolando pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e Vasco e Joinville entram em campo nesta quinta-feira (13), às 11h (de Brasília), em Santana do Parnaíba. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Joinville DATA Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Santana do Parnaíba - SP HORÁRIO 11h(de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

VENCE O GIGANTE!



Meninos da Colina viram contra o SKA Brasil e encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Gols marcados por Marlon Gomes e Figuereido. O adversário da próxima fase será o Joinville, na quinta-feira (13/1), em Santana de Parnaíba.#BaseForte #Copinha pic.twitter.com/Wmj4vGyuG6 — Vasco Base (@vascobase) January 11, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quinta-feira, em Santana do Parnaíba .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco é o dono da maior goleada da Copinha até o momento (12 a 0 no Rio Claro), e concluiu a primeira fase na liderança do grupo 24, com 100% de aproveitamento.

A equipe Cruzmaltina anotou 19 gols e sofreu 2.

Já o Joinville foi o vice-líder do grupo 23, com 5 pontos marcados, em uma campanha com uma vitória e dois empates.

Assim como o rival, o time catarinense chega ao mata-mata invicto.

Provável escalação do Vasco: Pablo, Saulo, Victão, Zé Vitor, Leandrinho, Andrey, Rodrigo, Marlon Gomes, Erick Marcus, Juan e Tavares. Técnico: Igor Guerra

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Joinville: Pedro, Rhuan, Victor Manoel, Vinicius, Willian, Richard, Nicholas, Julio, Marcus Vinicius, Cayque e Guilherme. Técnico: Elton Benz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JOINVILLE

JOGO CAMPEONATO DATA Audax 0 x 1 Joinville Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 20221 Santo André 0 x 0 Joinville Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de2022

Próximas partidas

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA SKA Brasil 1 x 2 Vasco Copa São Paulo de Futebol Júnior 11 de janeiro de 2022 Rio Claro 0 x 12 Vasco Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022

Próximas partidas