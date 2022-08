Vasco x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pela 27ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Vasco e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (31), em São Januário, a partir das 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para o Bahia por 2 a 1 na última rodada, o Vasco entra em campo pressionado pela vitória. Atualmente, a equipe aparece na quarta posição com 42 pontos.

Para o confronto, o técnico Emílio Faro segue sem contar com Raniel, Gabriel Dias e Riquelme, machucados.

Do outro lado, o Guarani, na penúltima posição, com 26 pontos, vem de vitória sobre o Tombense por 2 a 1 na última rodada.

"Vasco vindo de derrota para o Bahia, vem daquele jeito para nos enfrentar. É um cenário muito motivador. Trabalhamos para todo tipo de jogo, mas com essa atmosfera é muito bom. Tem de frisar que todo jogo é muito importante, seja contra quem está na frente ou na parte de baixo. A cada jogo vamos honrar a camisa do Guarani e buscar nossos objetivos", afirmou Yuri.

Rodrigo Andrade, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, enquanto Richard Rios volta a ficar à disposição.

Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma 19 vitórias, contra 12 do Vasco, além de nove empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno da Série B, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do GUARANI: Kozlinski; Ivan Alvariño, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Eduardo Person (Madison), Isaque e Giovanni Augusto; Edson e Yuri.

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Fábio Gomes (Raniel) e Alex Teixeira.

Desfalques da partida

Guarani:

Rodrigo Andrade: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Vasco:

Raniel, Gabriel Dias e Riquelme: lesionados

Quando é?

JOGO Vasco x Guarani DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza e Luiza Naujorks Reis (RS)

Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Vasco Série B 18 de agosto de 2022 Bahia 2 x 1 Vasco Série B 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Vasco Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília) Grêmio x Vasco Série B 11 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 Guarani Série B 20 de agosto de 2022 Guarani 2 x 1 Tombense Série B 27 de agosto de 2022

Próximas partidas