Vasco x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando por uma vaga no G-6, e entram em campo na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Vasco x Grêmio DATA Quarta-feira, 30 de outubro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tordecores prometem lotar mais uma vez São Januário / Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

O duelo terá transmissão ao vivo da RBS TV, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Após empatar com o Ceará na última rodada e seguir na 11ª posição, com 38 pontos, e está a sete de distância do , time que hoje fecha a zona de classificação para a .

O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou duas novidades para o duelo desta quarta-feira (30). Ribamar e Marrony estão liberados para atuar.

Por outro lado, Henríquez ainda sofre com um edema no tornozelo esquerdo e não deve entrar em campo.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Raúl e Richard; Ferreira, Marrony e Ribamar

GRÊMIO

Vindo de vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 após a dura eliminação para o na Copa Libertadores na última semana, o Grêmio ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 44 pontos.

Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Matheus Henrique e Kannemann, suspensos, além de Pedro Geromel, Maicon e Alisson. Galhardo, que por motivos contratuais não pode ser escalado, também está fora.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Michel, Thaciano, Pepê, Luciano e ; Diego Tardelli

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos 75 confrontos entre as equipes, o Grêmio leva uma vantagem sobre o rival. Foram 33 vitórias para a equipe gaúcha, contra 23 para o Vasco, além de 19 empates.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Grêmio 2 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Grêmio 2 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 1 x 0 Grêmio Brasileirão 2017 Vasco 1 x 0 Grêmio Brasileirão 2017 Grêmio 2 x 0 Vasco Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Vasco Brasileirão 20 de outubro Ceará 1 x 1 Vasco Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília) Vasco x Brasileirão 6 de novembro 19h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 0 Grêmio Copa Libertadores 23 de outubro Grêmio 3 x 0 Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas