Vasco x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Cruzmaltinos buscam mais uma vitória neste domingo (23), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é perder e líder, o Vasco recebe o neste domingo (23), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal RBS TV, na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Grêmio DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal RBS TV, SporTV e Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias no Brasileirão e com um jogo a menos, o Vasco é a grande surpresa no início do campeonato. Embalado com a vitória sobre o Ceará por 3 a 1, a equipe comandada por Ramon busca mais três pontos contra o Grêmio em São Januário.

Para o duelo, o treinador ganhou duas opções na escalação: Bruno César, após cumprir o período de 10 dias de isolamento por ter testado positivo para o Covid-19, retomou o trabalho, enquanto Vinícius se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda.

Já o Grêmio vem de um empate com o Flamengo no Maracanã por 1 a 1, ocupando a sétima posição com seis pontos (três empates e uma vitória).

O técnico Renato Gaúcho terá à disposição , regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, assim como Robinho.

"Por experiência, é sempre fazer nosso dever em casa, independente do adversário, três pontos em casa, e fora buscar pontos, empate ou vitória, principalmente. No início somar e permanecer no alto da tabela. O jogo do fim de semana agora é contra um time embalado, também queremos pegar esse ritmo de embalo. Uma vitória vai ser importantíssima", disse Lucas Silva.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Claudio Winck (Cayo Tenório), Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes (Vinícius ou Neto Borges), Andrey, Fellipe Bastos e Benítez; Talles e Cano.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva, Darlan, Thaciano, Thiago Neves e ; Isaque.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Ceará x Vasco Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Copa do 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas