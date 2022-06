Vasco x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da décima rodada da Série B acontece às 20h (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (2)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (2) para Vasco x Grêmio, clássico válido pela décima rodada da Série B, a partir das 20h (do horário de Brasília), em São Januário.

Vice-líder, com 17 pontos, o Vasco volta a campo com o apoio de sua torcida e buscando reduzir a diferença para o líder Cruzeiro, que soma 22, enquanto o Grêmio, fora do G-4, chega pressionado após uma derrota e quatro empates consecutivos. Atualmente, soma 13 pontos, dois a menos que o Sport, quarto colocado.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto em São Januário, o Vasco entrará em campo com algumas mudanças na equipe titular. O técnico Zé Ricardo esboçou o time com Getúlio e Figueiredo, com as saídas de Raniel e Palacios.

"Getúlio e o Raniel são pessoas tão simples e sensacionais nessas questões de entender o momento um e momento do outro. Às vezes tenho cuidado para falar com eles, e eles agem com uma naturalidade incrível. "Professor, se precisar dar uma oportunidade para o Getúlio, está tranquilo"", afirmou o técnico.

Além da mudança no ataque, Gabriel Dias, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Brusque, retorna na lateral no lugar de Weverton.

Já o Grêmio, pressionado por resultados positivos, também terá mudanças. Sem Villasanti e Campaz, convocados por suas respectivas seleções, o técnico Roger Machado optará pelas entradas de Thiago Santos e Benítez no meio-campo.

Diogo Barbosa, que estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, voltou a ser relacionado e é opção na lateral.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Gabriel Dias, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio.

Possível escalação do Gremio: Brenno; Geromel, Kannemann, Bruno Alves; Edilson, Thiago Santos, Bitello, Benítez e Nicolas; Biel e Diego Souza.

Desfalques da partida

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Grêmio:

Villasanti e Campaz: convocados por Colômbia e Paraguai

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Malo - SP

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá - RJ

VAR: Vinicius Furlan - SP

Transmissão ao vivo

O jogo entre Vasco e Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.