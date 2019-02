Vasco x Fluminense tem confusão na porta do Maracanã; siga ao vivo

Portões seguem fechados após Ferj confirmar presença da torcida na decisão da Taça Guanabara

A final da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense, marcada para este domingo (17), às 17h (de Brasília), no Maracanã, segue muito tumultuada fora de campo.

Após a Justiça determinar a partida com portões fechados, uma reunião entre os clubes com órgãos de seguranças decretou a presença da torcida no estádio, com Vasco e Complexo do Maracanã assumindo o risco de pagar multa de R$ 500 mil por descumprimento de decisão judicial.

Acompanhe ao vivo os últimos acontecimentos no Maracanã:

Um breve resumo do primeiro tempo: O Fluminense ficou mais com a bola nos pés. O Vasco se segurou em campo e atuou de maneira mais defensiva. A posse de bola ficou 70% a 30% para o Tricolor. Apesar de ter a bola nos pés, o time de Fernando Diniz não foi tão criativo.

Na saída do gramado, o zagueiro Leandro Castan lamentou a confusão e confirmou que jogou o primeiro tempo preocupado, pois sua esposa estaria na partida.

Primeiro tempo quase chegando ao fim e é preciso analisar: o Fluminense foi melhor na etapa inicial. Mais intensidade e volume, no entanto, não fez com que o Tricolor fosse criativo. Vamos esperar o segundo tempo.

O Fluminense tem mais posse de bola. Partida boa no Maracanã.

A torcida do Vasco entra no estádio e cantam: "O Maraca é nosso".

A festa começa no estádio. Vários torcedores já acompanham Vasco 0 x 0 Fluminense. O Tricolor é melhor em campo e tem mais posse de bola.

Alguma confusão agora para acesso dos torcedores ao gigante Maracanã. Você acompanha tudo aqui na Goal BR.

Os primeiros torcedores começam a entrar no estádio Maracanã.

Portões abertos! Comandante do BEPE, Silvio Luiz confirma liberação do público no Maraca e primeiros torcedores começam a entrar.



⚠️ Atenção! A abertura dos portões do #Maracanã foi autorizada, há pouco, pela justiça. A entrada está sendo organizada e pedimos novamente para que haja #Paz entre os torcedores!#PMERJ, nossa missão é #ServireProteger! pic.twitter.com/TBP7aZ0tvh — PMERJ (@PMERJ) 17 de fevereiro de 2019















































O clima está mais calmo na parte de fora do estádio.































PM tenta dispersar a multidão com bombas. Clima de muita confusão no entorno do Maracanã. Confronto entre torcedores e policiais, de acordo com à Rádio Globo RJ.

Informação do momento! O Jecrim não aceitou os documentos enviados e indeferiu a abertura dos portões do Maracanã para a decisão da Taça Guanabara... (+) — FERJ (@FFERJ) 17 de fevereiro de 2019

... apesar de o Governo do Estado e as forças de segurança terem sido favoráveis à abertura do Maracanã. — FERJ (@FFERJ) 17 de fevereiro de 2019

Torcedores seguem aglomerados na porta do estádio.

Fluminense não vai se manifestar antes do início do duelo. A ideia é falar apenas após o apito final.

"Vasco em nenhum momento foi intransigente. O problema do Fluminense com o Complexo do Maracanã é problema deles. Pedro Abad entende que o clube tem o direito de mandar os jogos no Setor Sul".

MPRJ diz que a decisão judicial deve ser cumprida: “...há uma decisão judicial vigente que deverá ser cumprida. Fica registrado que os responsáveis pelo seu descumprimento se sujeitarão às sanções cabíveis tanto na esfera cível como na penal, assumindo as consequências dos atos praticados.”

Vasco também confirmou os titulares para a decisão de logo mais!

Fluminense divulga escalação e confirma mesma equipe que eliminou o Flamengo na semifinal

Após a confirmação do Vasco e Ferj sobre a abertura dos portões, torcedores se aglomeram na porta do estádio e há uma grande chance de ocorrer uma confusão caso a entrada não seja liberada.

Juiz do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, Luiz Alfredo de Carvalho, chegou ao Maracanã para realizar uma reunião e chegar a um consenso.

Apesar do Vasco anunciar a abertura dos portões do estádio às 15h (de Brasília), até o momento os torcedores estão do lado de fora, faltando menos de uma hora para a bola rolar.

⚠️⚽️ Atenção, torcedores! A #PMERJ informa que qualquer que seja a decisão judicial sobre jogo da final da Taça Guanabara, nossos policiais estão prontos para #ServireProteger. No entanto, diante da indefinição, aconselhamos que os torcedores permaneçam em casa.#PazNosEstádios — PMERJ (@PMERJ) 17 de fevereiro de 2019

— PMERJ (@PMERJ) 17 de fevereiro de 2019