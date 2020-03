Vasco x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca será disputado neste domingo (15), pela terceira rodada da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com portões fechados devido ao surto do coronavírus, e entram em campo neste domingo (15), às 18h (de Brasília), pela terceira rodada da . O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Fluminense DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína quer a classificação na Taça Rio / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado por bom resultado após a derrota para o por 1 a 0 na Copa do , o Vasco de Abel Braga só pensa na vitória neste domingo.

Desta forma, o time deve entrar em campo com o que tem de melhor. Gilberto, que sofreu lesão na última partida, será substituído por Igor Julião.

Do outro lado, o Fluminense também chega pressionado após a eliminação na , mas ocupa a liderança do grupo na Taça Rio.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley, Henrique; Raúl, Andrey, Fredy Guarín; Marrony, Vinícius (Benítez), Cano.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; I. Julião, M. Ferraz, Nino e Egídio; Hudson, Yago Rocha e Nenê; Evanilson, Marcos Paulo e W. Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 0 x 0 Vasco 8 de março de 2020 Vasco x Goiás 12 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Vasco Copa do Brasil 18 de março 21h30 (de Brasília) Vasco x Macaé Campeonato Carioca 22 de março 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 -PB Copa do Brasil 4 de março Fluminense 4 x 0 Resende Campeonato Carioca 8 de março

Próximas partidas