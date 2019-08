Vasco x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca, que será disputado neste sábado (17), marca a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 37 mil ingressos vendidos, o estádio Mané Garrincha irá receber o clássico de maior rivalidade carioca. e entram em campo neste sábado (17), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Flamengo DATA Sábado, 17 de agosto LOCAL Mané Garrincha - Brasília HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil . Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Vanderlei Luxemburgo não adotou o tom de mistério para encarar o Flamengo. Sem poder contar com Marcos Junior, Marrony e Talles, o técnico apostará em Lucas Mineiro, Marquinho e Tiago Reis.

Mesmo sem saber se poderá entrar em campo, o atacante Talles viajou com a equipe. A diretoria cruz-maltina ainda tenta a liberação da CBF, que não o desconvocou da seleção brasileira sub-17, mesmo com o clube se recusando a cedê-lo.

Atualmente, o Vasco ocupa a 15ª posição, com 17 pontos. Seis a mais que o , primeiro na zona de rebaixamento.

Provável escalação: Fernando Miguel, Cáceres, Henríquez, Castan e Henrique; Richard, Raul e Lucas Mineiro; Pikachu, Tiago Reis e Marquinho.

FLAMENGO

Após a tentativa de contratar Balotelli falhar, o volta suas atenções para o Brasileirão antes de encarar o pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Será o primeiro Clássico dos Milhões de Jorge Jesus, que escalará força máxima a equipe. Se por um lado não terá Rafinha, suspenso, o português volta a contar com Gabriel Barbosa, baixa, por lesão muscular, contra e

Provável escalação: Diego Alves, Rodinei, Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Gerson e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Sem vencer o seu maior rival desde abril de 2016, o Vasco entra em campo buscando a primeira vitória após 12 jogos. De lá para cá, foram quatro derrotas e oito empates contra o Fla. DATA JOGO COMPETIÇÃO 21 /04/2019 Flamengo 2 x 0 Vasco Carioca 14/04/2019 Vasco 0 x 2 Flamengo Carioca 31/03/2019 Vasco 1 (1) x (3) 1 Flamengo Carioca 09/03/2019 Vasco 1 x 1 Flamengo Carioca 15/09/2018 Vasco 1 x 1 Flamengo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

Sem perder há quatro jogos, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo se afastou da zona de rebaixamento. Na última rodada os cariocas venceram o fora de casa por 1 a 0.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Brasileirão 4 de agosto Goiás 0 x 1 Vasco Brasileirão 11 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Brasileirão 25 de agosto 16h (de Brasília) Cruzeiro x Vasco Brasileirão 1 de setembro 19h (de Brasília)

FLAMENGO

Ocupando a terceira posição, o Rubro-Negro vem de duas vitórias e um empate no Brasileirão, e busca mais um triunfo contra o rival para chegar confiante na Libertadores. Na próxima quarta (21), o adversário será o Internacional pelo jogo de ida das quartas de final

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 0 Flamengo Brasileirão 4 de agosto Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de agosto

Próximas partidas