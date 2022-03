Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Carioca 2022

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O duelo de volta está marcado para domingo (20). A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na plataforma de streaming, e a Eleven Sports, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Flamengo DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, e a Eleven Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (16), no Maracanã. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após a vitória sobre o Resende por 3 a 0, o Vasco garantiu a terceira posição com 22 pontos, e terá pela frente o Flamengo, que terminou a primeira fase do Estadual na vice-liderança com 26 pontos.

Nas últimas duas semanas, o Vasco perdeu os dois clássicos disputados (Fluminense e Flamengo) e caiu para a Juazeirense nos pênaltis na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Rubro-Negro chega para o clássico buscando retomar a confiança dos torcedores apesar de acumular oito jogos de invencibilidade: seis vitórias e dois empates.

Classificado com a segunda melhor campanha, o Flamengo joga por dois resultados iguais para se garantir nas finais do Carioca.

Em 395 jogos disputados na história, o Flamengo leva vantagem sobre o rival. São 152 vitórias, contra 131 do Vasco, além de 112 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 (4) x (2) 1 Vasco Copa do Brasil 9 de março de 2022 Vasco 3 x 0 Resende Campeonato Carioca 13 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Vasco Campeonato Carioca 20 de março de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Vila Nova Série B 9 de abril de 2022 A definir

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Vasco Campeonato Carioca 5 de março de 2022 Bangu 0 x 6 Flamengo Campeonato Carioca 12 de março de 2022

Próximas partidas