Vasco x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar no Clássico dos Milhões! Flamengo e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Até o momento, mais de 30 mil ingressos foram vendidos de um total de 57 mil colocados à venda. E, de acordo com o Quintero, zagueiro do Vasco, é fundamental poder contar com o apoio do torcedor vascaíno.

"Até aproveito a oportunidade para falar para o torcedor para lotar o Maracanã. É muito importante para a gente esse 12º jogador lá fora. Eu amo jogar para 50 mil, 60 mil pessoas. O grupo tem essa mentalidade, a gente percebe o torcedor vibrando toda hora. Tem vezes que as pernas não dão mais, mas a cabeça está focada. É muito importante para gente esse jogador 12 fora do campo", afirmou o colombiano.

Como o Flamengo terminou a primeira fase do Carioca com a segunda melhor campanha, a equipe terá a vantagem do resultado igual no agregado diante do Vasco. O segundo jogo será no próximo domingo (20).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o Vasco sofreu duas baixas no elenco. Ulisses e Getúlio sofreram lesões e vão desfalcar a equipe ao menos no primeiro jogo.

Assim como o rival, o Flamengo também terá dois desfalques: Léo Pereira, suspenso, e Rodrigo Caio, lesionado.

Por outro lado, o técnico Paulo Souza poderá contar com os retornos de Willian Arão e Andreas Pereira, que cumpriram suspensão na goleada aplicada sobre o Bangu por 6 a 0.

Anunciado na última segunda-feira (14), Pablo está regularizado, mas não fará a sua estreia.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Léo Matos (Weverton), Yuri Lara, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Gabriel Pec e Raniel.

Possível escalação do Flamengo: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Léo Pereira: suspenso

Rodrigo Caio: cirurgia no joelho

Isla: afastado

VASCO:

Ulisses e Getúlio: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

VAR: Phatrice Wallace Corrêa Maia

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco x Flamengo será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play e Eleven Sports, na plataforma de streaming, e pelos canais do Casimito, Gaules e Ronaldo TV, na Twitch, e pelo YouTube (Camisa 21), na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.