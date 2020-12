Vasco x Defensa y Justicia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam em jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quinta-feira (3), e Defensa y Justica se enfrentam em São Januário, a partir das 21h30 (de Brasília), em duelo de volta das oitavas de final da . No primeiro encontro entre as equipes, o placar foi 1 a 1. A partida será transmitida pela Conmebol TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Defensa y Justicia DATA Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco entra em campo pressionado após ter sido goleado pelo Ceará no Brasileirão, e também por ver sua torcida prostestar antes do duelo desta quinta-feira. O Cruzmaltino, no entanto, inicia a partida classificado, já que o duelo de ida foi 1 a 1 e, por causa do gol fora, o 0 a 0 é favorável ao time carioca.

Mais times

Já o Defensa y Justicia precisa de uma vitória simples para ficar com a classificação. Um novo empate por 1 a 1 levará a da vaga decisão aos pênaltis

Provável escalação do Vasco: Lucão, Miranda, Castan, Ricardo Graça, Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Benítez, Neto Borges, Gustavo Torres (Talles Magno) e Ribamaro.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsain, Frías, Martínez, Breitenburch, Brítez, Marcelo Benítez, Ciro Rius, Nelson Acevedo, Valentin Larralde, Pizzini e Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020 Defensa y Justicia 1 x 1 Vasco Copa Sul-Americana 26 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Vasco x Copa Sul-Americana 14 de dezembro de 2020 20h (de Brasília)

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 2 x 2 Cordoba 29 de novembro de 2020 Defensa y Justicia 1 x 1 Vasco Copa Sul-Americana 26 de novembro de 2020

Próximas partidas