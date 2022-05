Vasco x CSA: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Série B 2022

O Vasco recebe o CSA neste sábado (7), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x CSA DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua - SP

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia - RJ

VAR: Rafael Traci - SC

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (7), em São Januário.

MAIS INFORMAÇÕES

Apesar da invencibilidade na Série B (quatro empates e uma vitória), o Vasco entra em campo pressionado. Com apenas sete pontos e há mais de 40 rodadas fora do G-4 da Série B (desde 2021), Nenê analisou o momento atravessado pela equipe, e saiu em defesa do técnico Zé Ricardo.

"Precisamos do torcedor. Todos temos que estar na mesma direção. Entendo a torcida, a frustração. Nossa torcida está em todos os lugares. No jogo contra o Tombense, por exemplo, acabamos nos empolgando e nos desorganizando. Não é culpa do treinador, que montou uma estratégia. É culpa nossa.", afirmou.

Do outro lado, o CSA, com seis pontos, registra uma vitória, três empates e uma derrota, nos primeiros cinco jogos disputados. Aproveitamento de 40%.

Apesar do momento conturbado do Vasco, o técnico Mozart destacou a dificuldade de jogar em São Januário, no Rio de Janeiro.

"Eu não considero o Vasco num mau momento. Eles têm empatado a maioria dos jogos, mas é sempre difícil enfrentar o Vasco em São Januário, principalmente, eles tendo um período maior de preparação e descanso do que nós. Mas vamos ter que passar por cima disso. Como você prepara um jogo? Descansando os jogadores... Quem jogou hoje, eu nem vou treinar amanhã, vou deixar os caras dormindo um pouco mais... É torcer que eles descansem bem, se alimentem bem, e no sábado estejam aptos para jogar", afirmou.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Ponte Preta Série B 28 de abril de 2022 Tombense 1 x 1 Vasco Série B 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Bahia Série B 15 de maio de 2022 16h (de Brasília) Guarani x Vasco Série B 19 de maio de 2022 19h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Sport Série B 30 de abril de 2022 CSA 1 x 1 Criciúma Série B 5 de maio de 2022

Próximas partidas