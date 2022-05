Vasco x CSA: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar neste sábado (7) para Vasco x CSA, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), em São Januário.

Apesar da invencibilidade na Série B (quatro empates e uma vitória), a equipe carioca entra em campo pressionada. Atualmente, soma sete pontos e está há mais de 40 rodadas fora do G-4 da Série B (desde 2021).

Do outro lado, o CSA, com seis pontos, registra uma vitória, três empates e uma derrota nos primeiros cinco jogos disputados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com o apoio de sua torcida em São Januário, o Vasco pode entrar em campo com o mesmo time que empatou com o Tombense na última rodada, com exceção de duas mudanças na equipe.

O técnico Zé Ricardo sinalizou a entrada de Getúlio no lugar de Figueiredo, enquanto Edimar aparece no lugar de Riquelme.

Já o CSA pode ter Didira no lugar de Dalberto, enquanto o o lateral-esquerdo Ernandes, recuperado de lesão muscular, disputa vaga com Diego Renan.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec, Getúlio e Raniel.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel, Didira (Dalberto) e Yann Rolim; Osvaldo e Bruno Mezenga.

DESFALQUES

VASCO:

Erick, Vitinho, Ulisses, Sarrafiore: departamento médico

CSA:

Clayton, Cedric, Gabriel Tonini e William: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco e CSA será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (7).