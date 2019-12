Vasco x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Lutando para não cair, Raposa só pensa na vitória nesta segunda (2), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o visita o nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Vasco x Cruzeiro DATA Segunda-feira, 2 de dezembro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vascaínos prometem mais uma grande festa em São Januário (Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco)

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Com 44 pontos e ocupando a 12ª posição, o técnico Vanderlei Luxemburgo quer, além do mais, que os jogadores horem a camisa do clube até o fim da temporada.

"Temos que ter respeito pela instituição, pela camisa, pelo torcedor e por nós mesmos e pela mudança de panorama no campeonato - disse o goleiro Fernando Miguel nesta sexta-feira, externando o pensamento dos jogadores.", disse.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Henriquez, Ricardo Graça; Cáceres, Richard, Danilo Barcelos; Raul, Guarin; Rossi, Ribamar, Marrony.

CRUZEIRO

Atravessando por uma grande crise e brigando para não cair, o Cruzeiro só pensa na vitória contra o Vasco para seguir lutando.

Para o confronto, o técnico Adilson Batista assume pela primeira vez o comando da equipe após a demissão de Abel Braga, que não resistiu a derrota para o no meio da semana.

"Eu vim para um time que eu vejo qualidade. Esse grupo foi bicampeão da Copa do . Então, ninguém esquece de jogar bola. Confiança eu sempre passei. Autoestima, dar tranquilidade e trabalhar com intensidade, com objetivo, com discernimento e responsabilidade. É o que temos que ter", disse o novo técnico.

Com o empate do Ceará diante do -PR, no último sábado (30) a deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão se vencer a equipe carioca.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel e Ezequiel (Jádson); David e Pedro Rocha

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Brasileirão 18 de novembro 1 x 0 Vasco Brasileirão 28 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 5 de dezembro 19h15 (de Brasília) Vasco x Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Cruzeiro Brasileirão 24 de novembro Cruzeiro 0 x 1 CSA Brasileirão 29 de novembro

Próximas partidas