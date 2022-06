Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece neste domingo (12), pela 12ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (12), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o país, exceto São Paulo, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul), na TV aberta, do , na TV fechada, e do streaming da Amazon Prime (veja como aqui). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Vasco x Cruzeiro DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves - RJ

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

Informações da partida

Com mais de 65 mil ingressos vendidos, o Vasco se prepara para enfrentar o líder Cruzeiro e, de acordo com Nenê, a expectativa para o confronto no Maracanã é grande.

"Nossa expectativa é muito grande. É um grande clássico, grande jogo. Nossa torcida é inacreditável. Se tivessem 100 mil ingressos, iam esgotar também. Isso é muita coisa pra gente, uma motivação muito grande. O apoio está sendo incrível, e com certeza vamos continuar dando a vida dentro de campo e seguir correspondendo. Vai ser um dos jogos mais bonitos de se ver deste início de Série B. Vamos buscar os três pontos em casa, que é o nosso objetivo", afirmou o meia.

O Vasco busca mais uma vitória em casa para se manter consolidado no G-4. A equipe carioca soma 21 pontos, a sete do Cruzeiro, que vem de oito vitórias consecutivas.

Ainda sem técnico desde a saída de Zé Ricardo, Emílio Faro segue no comando do Vasco, e poderá contar com Andrey, convocado para a seleção brasileira sub-20. Matheus Barbosa e Juninho brigam pela vaga.

Do outro lado, o Cruzeiro, embalado, terá como principal novidade o retorno de Rafael Santos, enquanto Eduardo Brock, suspenso, está fora.

Outro desfalque do técnico Paulo Pezzolano é Wagner, lesionado. Assim, Geovane Jesus é o mais cotado para assumir a defesa.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 31 vitórias, conttra 20 do Vasco, além de 28 empates. No último encontro, pela Série B de 2021, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo; Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin (Rafa Silva), Léo Pais e Matheus Bidu; Jajá e Edu.

Desfalques

Vasco

Andrey: seleção brasileira sub-20.

Erick: lesionado.

Cruzeiro

Wagner: lesionado.

Eduardo Brock: suspenso

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Grêmio Série B 3 de junho de 2022 Náutico 2 x 3 Vasco Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Vasco Série B 18 de junho de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Operário BA Série B 24 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Cruzeiro Série B 4 de junho de 2022 Cruzeiro 2 x 0 CRB Série B 8 de junho de 2022

Próximas partidas