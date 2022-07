Vasco x CRB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (28), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Vasco e CRB se enfrentam nesta quinta-feira (28), em São Januário, a partir das 19h (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), o Vasco entra em campo pressionado pelos três pontos. Atualmente, aparece na terceira posição, com 35 pontos - 10 a menos que o líder Cruzeiro, e terá mais uma vez o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos para o duelo.

Enquanto busca o novo treinador após a demissão de Mauricio Souza, o auxiliar Emílio Faro estará no comando da equipe nesta quinta.

"Temos uma gordura ainda, mas já ligamos o alerta, conversamos sobre isso. O estilo do novo treinador vai de acordo com cada um. O Maurício tentou implementar as boas ideias dele em pouco tempo, acabou não dando certo", afirmou o zagueiro Anderson Conceição.

Enquanto Zé Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, Anderson Conceição volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o CRB, em oitavo com 28 pontos, segue sem contar com Gum e Guilherme Romão, com desconforto muscular.

"O Vasco, independentemente de seu momento, independentemente de seu treinador, é uma equipe muito qualificada, com jogadores de muita qualidade técnica.", afirmou o técnico Daniel Paulista.

"Acredito que vamos ter um São Januário lotado, que com certeza é um problema a mais, assim como foi contra o Bahia na Fonte Nova. Temos que nos preparar para o desafio", completou.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma cinco vitórias, contra uma do CRB, além de quatro empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Juninho, Andrey e Nene; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Diego Ivo, Wellington Carvalho e Raul Prata; Claudinei, Yago e Rafael Longuine; Fabinho, Emerson Negueba e Anselmo Ramon.

Desfalques da partida

Vasco:

Zé Gabriel: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Ulisses, Riquelme e Getúlio: lesionados

CRB:

Gum e Guilherme Romão: desconforto muscular

Quando é?

JOGO Vasco x CRB DATA Quinta-feira, 28 de julho de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Ituano Série B 20 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 0 Vasco Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Chapecoense Série B 31 de julho de 2022 16h (de Brasília) Ponte Preta x Vasco Série B 10 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 CRB Série B 19 de julho de 2022 CRB 2 x 1 Novorizontino Série B 22 de junho de 2022

Próximas partidas