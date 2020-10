Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Marcando a estreia do técnico Sá Pinto, o recebe o nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para todo o ), além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Corinthians DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil), SporTV e Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Vindo de quatro derrotas consecutivas, o Vasco entra em campo visando apenas a vitória na estreia do novo técnico Sá Pinto.

Para o duelo, a equipe terá o retorno de Cayo Tenório, que cumpriu suspensão na última rodada contra o .

Nosso Portuga já comandou seu primeiro treino em São Januário.



Veja como foi 👉🏽 https://t.co/T0QT8GJCvC#VascoDaGama pic.twitter.com/xM7iXPtem8 — (@VascodaGama) October 20, 2020

Por outro lado, o Corinthians chega para o confronto buscando esquecer a goleada sofrida para o Flamengo.

Bruno Méndez e Ramiro, após cumprirem suspensão, retornam. Já Otero será desfalque.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Cano.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Lucas Piton; Xavier, Camacho (Cantillo), Ramiro e Mateus Vital (Cazares); Boselli (Luan).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 Internacional 2 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília) Vasco x Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

VJOGO CAMPEONATO DATA -PR 0 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020 Corinthians 1 x 5 Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020

Próximas partidas