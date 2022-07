Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (31), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Vasco e Chapecoense se enfrentam neste domingo (31), em São Januário, a partir das 16h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Distrito Federal), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a goleada aplicada sobre o CRB por 4 a 0, o Vasco busca mais três pontos para seguir na briga pela liderança da Segundona. Atualmente, soma 38, sete a menos que o líder Cruzeiro.

Ainda sem técnico após a demissão de Mauricio de Souza, o Vasco entrará em campo novamente sob o comando do interino Emílio Faro.

"A torcida do Vasco pode ter certeza que o ambiente hoje dentro do CT e realizada no grupo é uma coisa que eu, dentro de muitos anos de futebol, pouco vi. É uma situação muito voltada para o melhor do Vasco. Sei que eu vou estar dentro do contexto para fazer aquilo que me for solicitado. Não vai faltar esforço para ajudar o Vasco no acesso à Série A. Em que contexto? Não sei. Temos agora um momento difícil do acesso, que se aproxima do final e gera ansiedade. Vamos lidar com isso vendo cada jogo como mata-mata. Se o Emílio vai estar à frente ou do lado, o Vasco vem à frente", afirmou Emílio.

Do outro lado, a Chapecoense chega pressionada após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos da Série B.

Marcelo Santos, com lesão muscular, é desfalque certo. Luizinho é o mais cotado para assumir a posição. Além do volante, Betinho, Marcelo Freitas, Derek e Pablo Oliveira, seguem no departamento médico.

Em nove jogos disputados entre as equipes, as equipes somam duas vitórias para cada lado, além de cinco empates. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Raniel e Gabriel Pec.

Possível escalação da Chapecoense: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Maílton, Matheus Bianqui, Luizinho e Felipe Ferreira; Chrystian e Perroti.

Desfalques da partida

Vasco:

Riquelme: lesionado

Chapecoense:

Marcelo Santos, Betinho, Marcelo Freitas, Derek, Pablo Oliveira: machucados

Quando é?

JOGO Vasco x Chapecoense DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 0 Vasco Série B 23 de julho de 2022 Vasco 4 x 0 CRB Série B 28 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Vasco Série B 9 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Vasco x Tombense Série B 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 0 Chapecoense Série B 23 de julho de 2022 Chapecoense 0 x 0 Grêmio Série B 26 de julho de 2022

Próximas partidas