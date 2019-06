Vasco x Ceará: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pela nona rodada do Brasileirão

Passada a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, os 2 a 1 sobre o , o agora tem pela frente o Ceará, nesta quinta-feira (13), às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do torneio.

Veja informações da partida!

JOGO Vasco x Ceará DATA Quinta-feira, 13 de junho LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Paulo Fernandes / Vasco)

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Contra o , em casa, o time cruz-maltino tentará emendar o segundo triunfo seguido antes da parada para a Copa América.

“É importante vermos este jogo contra o Ceará como estratégico por tudo o que ele representa. Nosso time precisa seguir confiante e manter também confiante o torcedor. Se ganharmos duas seguidas damos um salto na pontuação e vamos poder trabalhar com tranquilidade no recesso para a ”, disse o volante Andrey.

Escalação provável:

CEARÁ

Ocupando a 12ª posição, com dez pontos, o Ceará vem de um empate sem gols com o e agora busca a recuperação contra a equipe carioca e

Thiago Galhardo irá reencontrar o Vasco, após conseguir na Justiça uma liminar que o liberou do vínculo com o clube carioca. No Cruz-Maltino, o meia chegou a ser afastado do elenco. O motivo seria por supostamente o atleta incentivar os companheiros de greve na equipe.

Escalação provável: