Vasco x Brusque: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste domingo (27), pela sétima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o Brusque neste domingo (27), a partir das 21h (de Brasília), no São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Brusque DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h00 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chaves (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Daniel Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Pathrice Wallace (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

Cruzmaltino busca voltar a vencer na Série B 2021 / Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Premiere, no pay-per-view, vai transmitir a partida deste domingo (27), a partir das 21h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

No meio da tabela, o Vasco havia feito boa partida contra o CRB, abriu o placar contra o Cruzeiro em menos de dez minutos, parecia perto de embalar... e sofreu a virada. Agora, a ordem para a equipe de Marcelo Cabo é reencontrar o equilíbrio para voltar a briga na parte de cima.

Rômulo e Vanderlei, com Covid-19, seguem fora. Já Bruno Gomes foi expulso contra a Raposa e pode ser substituído por Juninho.

Provável escalação da Vasco: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Juninho, MT e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá) e Cano.

BRUSQUE

Vindo de dois tropeços consecutivos, o Brusque perdeu o 100% de aproveitamento e o lugar no G-4 . Assim, quer voltar a vencer contra um adversário de peso para não se distanciar do líder Náutico. Vale lembrar que a equipe catarinense tem um jogo a menos.

O goleiro Ruan Carneiro segue fora com Covid-19, mas seu substituto Jefferson Potiguar foi bem e deve ser mantido. Já o volante Rodoflo Potiguar levou o terceiro amarelo e está de fora do confronto.

Provável escalação do Brusque: Jefferson Paulino; Toty, Ianson, Everton Alemão e Airton; Fillipe Soutto, Zé Mateus, Diego Mathias e Bruno Alves; Thiago Alagoano e Edu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 0 CRB Série B 19 de junho de 2021 Cruzeiro 2 x 1 Vasco Série B 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Vasco Série B 30 de junho de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Confiança Série B 3 de julho de 2021 21h (de Brasília)

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 1 Brusque Série B 19 de junho de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 0 Brusque Série B 22 de junho de 2021

Próximas partidas