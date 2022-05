Vasco x Brusque: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta quinta-feira (26), pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Com promessa de casa cheia, o Vasco recebe o Brusque nesta quinta-feira (26), em São Januário, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Brusque DATA Quinta-feira, 26 de maio de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores - RN

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira - RJ

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

ONDE VAI PASSAR?

Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (26), em São Januário.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o Guarani sem gols na última rodada, o Vasco busca a recuperação na Série B para se manter no G-4. Atualmente, soma 14 pontos, com três vitórias e cinco empates em oito jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Brusque, com 10 pontos, quer emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o Tombense por 1 a 0.

Na última temporada, a equipe carioca venceu os dois jogos (1 a 0 e 2 a 1).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

Últimas partidas (linkar calendário do time na GOAL)

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Bahia Série B 15 de maio de 2022 Guarani 0 x 0 Vasco Série B 20 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Grêmio Série B 2 de junho de 2022 20h (de Brasília) Náutico x Vasco Série B 7 de junho de 2022 19h (de Brasília)

BRUSQUE

Últimas partidas (linkar calendário do time na GOAL)

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 2 x 1 Brusque Série B 14 de maio de 2022 Brusque 1 x 0 Tombense Série B 20 de maio de 2022

Próximas partidas