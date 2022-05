Vasco x Brusque: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da nona rodada da Série B acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (26)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (26) para Vasco x Brusque, pela nona rodada da Série B, a partir das 19h (de Brasília), em São Januário.

Depois de empatar com o Guarani sem gols, a equipe carioca busca a recuperação na Segundona para se manter no G-4. Atualmente, soma 14 pontos, com três vitórias e cinco empates em oito jogos disputados.

Do outro lado, o Brusque, com 10 pontos, quer emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, bateu o Tombense por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em São Januário, o Vasco não poderá contar com Gabriel Dias, suspenso. Weverton é o mais cotado para assumir a vaga.

Por outro lado, o técnico Zé Ricardo terá os retornos de Yuri Lara - no lugar de Juninho, com dores na coxa esquerda - e Nenê, ambos cumpriram suspensão na última rodada.

Prontos para mais um duelo ✅



📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/sbB1MtWAxg — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 25, 2022

Já o Brusque, sem desfalques, entrará em campo com força máxima, mas com algumas modificações na equipe, de acordo com o técnico Luan Carlos.

''Contra o Vasco tem que ser diferente, não dá para fazer o mesmo estilo de jogo. Vamos ter mudanças nesse jogo, mas respeitando o processo inicial de trabalho. Não dá para forçar trocas significativas que tire a confiança da equipe'', afirmou o treinador.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara, Andrey, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo (Palacios) e Raniel.

Possível escalação do Brusque: Jordan; Pará, Bruno Aguiar, Wallace e Airton; Rodolfo Potiguar, Balotelli, Zé Mateus e Diego Jardel; Júnior Todinho e Alex Sandro.

DESFALQUES

VASCO:

Ulisses, Juninho e Sarrafiore: lesionados

Gabriel Dias: suspenso (cartão vermelho)

BRUSQUE:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Caio Max Augusto - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores - RN

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira - RJ

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco e Brusque será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (26).