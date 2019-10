Vasco x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca marca a 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O clássico entre e marcardo para a noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o retorno de Alberto Valentim no comando da equipe Alvinegra. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para o RJ, MG, ES), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Botafogo DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL São Januário, Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para o RJ, MG e ES), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Vindo de vitória sobre o em casa, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo se concentra para o clássico desta quarta.

Sem Talles, convocado para a seleção sub-17, o treinador apostará em Felipe Ferreira, como seu substituto. Além do mais, Andrey sai do time para a entrada de Bruno Gomes.

"Não tem 11 titulares, não. Nosso grupo é recheado de jogadores de qualidade. Tem Marquinho, Bruno César, Valdivia, Tiago Reis, que fez ótimo treino ontem. O Talles vai fazer falta, porque é um dos jogadores que quebram a linha. Mas o Felipe Ferreira entrou muito bem. Temos peças boas para suprir a ausência dele.", disse Rossi.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Oswaldo Henríquez e Henrique; Richard, Bruno Gomes e Felipe Ferreira; Rossi, Marrony e Ribamar

BOTAFOGO

O técnico Alberto Valentim fará a sua estreia no comando do Bota justamente no clássico contra o Vasco, sem esconder o objetivo no clube no Brasileirão: permanecer na Série A.

"Eu vivo muito o presente. Se tratando de primeiro objetivo, apesar de termos condição de sonhar e disputar outros, é fazer com que o Botafogo permaneça sem risco algum na Série A", disse Valentim.

O técnico poderá contar com o retorno de Diego Souza, que cumpriu suspensão na derrota para o . Por outro lado, Gatito, Carli e Alex Santana, seguem fora.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Yuri, Gabriel, Marcelo Benevenuto e Lucas Barros; Bochecha, Cícero e João Paulo; Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Diego Souza.

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

O Vasco registra uma ampla vantagem sobre o seu rival carioca. Em 291 jogos, foram 123 vitórias, contra apenas 78 do Bota, além de 90 empates. No entanto, os vascaínos não vencem há cinco jogos: três derrotas e dois empates. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Botafogo 1 x 0 Vasco Brasileirão 2019 Botafogo 1 x 1 Vasco Carioca 2018 Botafogo 1 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 1 x 2 Botafogo Brasileirão 2018 Vasco 0 (3) x (4) 1 Botafogo Carioca

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x Vasco Brasileirão 10 de outubro Vasco 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 20 de outubro 16h (de Brasília) Ceará x Vasco Brasileirão 26 de outubro 17h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 1 Brasileirão 9 de outubro Palmeiras 1 x 0 Botafogo Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas