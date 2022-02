Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (13), no Castelão, em São Luís, a partir das 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do OneFooball, no pay-per-view, e do Cariocão Play e Eleven Sports, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Botafogo DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Castelão - São Luís, MA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão e o OneFootball, no pay-per-view, e o Cariocão Play e a Eleven Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (13), em São Luís.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder do Campeonato Carioca com 13 pontos, o Vasco chega embalado para o clássico após três vitórias consecutivas.

Léo Matos diz ter muita gratidão pelo Vasco e mira primeiro clássico da temporada.



📸 Rafael Ribeiro | #VascoDaGama pic.twitter.com/Kk3xnnzs0L — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 11, 2022

Do outro lado, o Botafogo, com 10 pontos, foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na última, e informou a demissão do técnico Enderson Moreira horas depois.

O clássico será disputado no Castelão de São Luís. Um grupo de empresários ofereceu R$ 500 mil para as duas equipes para que o mando de campo fosse alterado para o Castelão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 3 Vasco Campeonato Carioca 6 de fevereiro de 2022 Vasco 1 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Bangu Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília) Audax x Vasco Campeonato Carioca 20 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

BOTAFOGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 Nova Iguaçu Campeonato Carioca 7 de fevereiro de 2022 Fluminense 2 x 1 Botafogo Campeonato Carioca 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas