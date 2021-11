Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Série B do Campeonato Brasileiro vai ser palco de um clássico neste domingo (7), às 16h (de Brasília), quando o Vasco recebe o Botafogo pela 34ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, em TV aberta, e no Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Botafogo DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes VAR: Amanda Pinto Matias (SP)

ONDE VAI PASSAR?



O Vasco ainda luta por uma vaga na Série A para a próxima temporada / Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama/Divulgação

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Premiere - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Oitavo colocado e correndo o risco de não conseguir o acesso para a Série A de 2022, o Vasco terá no clássico um jogo decisivo para manter o sonho vivo. Vindo de três jogos seguidos sem vitória, a derrota zera as chances de G4 para o Cruz-Maltino.

Ao todo, nos 33 jogos já disputados, o Gigante da Colina teve 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, somando 47 pontos.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Morato, Nenê e Germán Cano.

BOTAFOGO

O Glorioso, por outro lado, é vice-líder da Série B e está muito próximo do acesso à elite do Brasileirão. São 59 pontos para o Botafogo, que está dois atrás do líder Coritiba e, se vencer o clássico, pode chegar ao topo da tabela. Ao mesmo tempo, porém, corre o risco de perder o segundo lugar para o Avaí.

Concentração máxima em mais um dia de trabalho no Nilton Santos. Seguimos!🔥💪🏾 #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/Ao50K2f1ev — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 5, 2021

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Hugo; Pedro Castro, Matheus Frizzo e Luiz Henrique; Ronald, Marco Antônio e Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Vasco Brasileirão Série B 4 de outubro de 2021 Vasco 1 x 3 CSA Brasileirão Série B 29 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Vitória Brasileirão Série B 10 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Vila Nova x Vasco Brasileirão Série B 15 de novembro de 2021 20h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 Confiança Brasileirão Série B 3 de novembro de 2021 Goiás 1 x 1 Botafogo Brasileirão Série B 26 de outubro de 2021

Próximas partidas