Botafogo x Resende: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Resende se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2022.

Na terceira posição do Estadual, com 13 pontos, o Alvinegro chega embalado após a vitória sobre o Vasco por 1 a 0.

Do outro lado, o Resende busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ainda sem técnico após a demissão de Enderson Moreira, o Botafogo ganhou uma boa notícia: Chay, recuperado de cirurgia no joelho, é relacionado e pode fazer estreia na temporada.

"A gente espera brigar nas partes de cima do campeonato. Vão vir jogadores qualificados pra isso. O futebol é feito com dinheiro. Com dinheiro as coisas se resolvem. Agora chegou o momento do Botafogo", disse.

O técnico interino Lúcio Flávio ainda terá o retorno de Matheus Nascimento, que cumpriu suspensão.

Já o Resende, apesar dos dois empates, acredita que pode alcançar bom resultado nesta quinta-feira.

"Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. O Botafogo tem uma equipe muito qualificada, vem de vitória em um clássico, o que dá ainda mais moral pra eles. Mas o nosso time está bem preparado, sabemos o que deve ser feito para conseguir um bom resultado. Respeitamos muito a equipe do Botafogo, mas vamos em busca de um placar positivo, afirmou o goleiro Jefferson.

Provável escalação da Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Luiz Fernando (Ronald), Barreto, Breno, Raí; Matheus Nascimento, Erison.

Provável escalação do Resende: Jefferson Luis; Juninho, Henrique Halls, Heitor e Douglas; Khevin, Felipe Souza e Emanuel; Igor Bolt, Kaique e Jeffinho.

DESFALQUES

BOTAFOGO:

Rafael, Klaus, Vinícius Lopes, Vitinho, Ênio e Hugo: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Botafogo x Resende será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira (17), no Nilton Santos.