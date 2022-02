Vasco x Botafogo: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (13), às 20h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2022. O Vasco, acima de tudo, quer somar pontos para seguir no topo da tabela. Atualmente, soma 13 pontos e chega embalado com três vitórias consecutivas.

Do outro lado, o Botafogo, sem técnico após a demissão de Enderson Moreira, vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Embalado para o primeiro clássico na temporada, o Vasco deve entrar em campo com a mesma formação dos últimos jogos, com a exceção de Léo Matos no lugar de Weverton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Primeiro clássico do ano, vamos poder mostrar o trabalho do Zé. Está sendo muito bom. Uma vitória no domingo nos dará mais consistência para seguir nesse caminho", afirmou Léo Matos.

Do outro lado, o Botafogo, ainda sem técnico, terá o interino Lucio Flavio no comando da equipe.

Com Matheus Nascimento, suspenso, o meia Raí é o mais cotado para assumir a posição.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar, Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.

Provável escalação da Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo (Jonathan); Fabinho, Barreto e Raí; Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Erison.

DESFALQUES

VASCO:

Vitinho e Yuri Lara: transição física

Weverton: suspenso (terceiro cartão amarelo)

BOTAFOGO:

Chay, Carlinhos, Ênio, Klaus, Rafael, Vinícius Lopes e Vitinho: questões físicas

Vasco x Botafogo será disputado em São Luís, no Maranhão

O clássico não será disputado no Rio de Janeiro e sim em São Luís, no Maranhão. Um grupo de empresários ofereceu R$ 500 mil para as duas equipes para que o mando de campo fosse alterado para o Castelão.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco x Botafogo será transmitido ao vivo pelo OneFooball, no pay-per-view, e pelo Cariocão Play e Eleven Sports, na plataforma de streaming, neste domingo (13), em São Luís.