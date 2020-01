Vasco x Bangu: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Campeonato Carioca neste domingo (19), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando na temporada 2020, o recebe o neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Vasco x Bangu DATA Domingo, 19 de janeiro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Marcando a estreia de Abel Brgaa no comando do Vasco, a equipe deve entrar em campo com o mesmo esquema 4-3-3 adotado em 2019, com Talles Magno e Marrony na parte ofensiva.

Por outro lado, o Bangu inicia o ano repleto de novidades, com nomes como o lateral-esquerdo Lucas, o zagueiro Dante, o volante Rodrigo Yuri, o meia Fábio Henrique e os atacantes Léo Pimenta e Matheus Silva.

A equipe do Vasco está no Grupo B, ao lado de , Macaé, , Resende e Volta Redonda. Já o Bangu está no Grupo A, com Boavista, , , e Portuguesa

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Werley (Ricardo), Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Raul e Gabriel Pec; Talles Magno, Marrony e Cano

Provável escalação do Bangu: a confirmar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco x Flamengo Carioca 22 de janeiro Boavista x Vasco Carioca 25 de janeiro

BANGU