Vasco x Bangu: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Vasco e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira (17), em São Januário, a partir das 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Bangu DATA Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (17), em São Januário.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de um empate e três vitórias consecutivas, o Vasco conheceu a sua primeira derrota no Estadual. Na última rodada, perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no Maranhão. Atualmente, soma 13 pontos e busca se manter na zona de classificação.

Já o Bangu, com seis pontos, vem de dois empates consecutivos e entra em campo buscando a primeira vitória na competição.

Em 207 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra um amplo domínio: 128 vitórias, 39 empates e 40 derrotas. No último confronto, o Vasco venceu por 4 a 2 no Estadual 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 2 Nova Iguaçu Campeonato Carioca 2 de fevereiro de 2022 Madureira 1 x 3 Vasco Campeonato Carioca 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo Campeonato Carioca 14 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Vasco x Bangu Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília)

BANGU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 0 x 0 Madureira Campeonato Carioca 9 de fevereiro de 2022 Bangu 0 x 0 Resende Campeonato Carioca 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas