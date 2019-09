Vasco x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo na manhã deste sábado (7), em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Contando com o apoio de sua torcida, o recebe o neste sábado (7), às 11h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Bahia DATA Sábado, 7 de setembro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

Com os ingressos esgotados desde quarta-feira (4), o Vasco entra em campo visando se recuperar da derrota sofrida para o por 1 a 0 na última rodada.

TODOS OS INGRESSOS ESTÃO ESGOTADOS!



Restam apenas ingressos de visitantes que serão vendidos no sábado.



Carga total: 22 mil.



QUE TORCIDA! VAMOS! 💪💢♥️ pic.twitter.com/v5209AlC7k — Vasco (@VascodaGama) September 5, 2019

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar Danilo Barcelos mais avançado e Henrique na lateral, enquanto Fellipe Bastos pode entrar no lugar de Richard, suspenso.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henriquez, Castán e Henrique; Fellipe Bastos, Raul e Marcos Junior; Danilo Barcelos, Rossi e Marrony

BAHIA

O técnico Roger Machado poderá contar com Moisés, liberado para entrar em campo após cumprir suspensão automática.

"Na sexta, estamos abrindo mão do treino de manhã, a minha semana acaba amanhã. Pela logística, para que a gente consiga pelo menos chegar lá perto do jogo, imagine sempre poder chegar com, no mínimo, 24h antes. Para que consiga fazer isso, tem que abrir mão do treino na véspera. É prejuízo", disse Roger Machado, que antecipou a viagem para o Rio de Janeiro.

Ocupando a oitava posição, com 27 pontos, o Bahia busca manter a sequência positiva no Brasileirão.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo (Guerra); Élber (Arthur Caíke), Lucca e Gilberto

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Brasileirão 25/08/2019 Cruzeiro 1 x 0 Vasco Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 14/09/2019 17h (de Brasília) Vasco x -PR Brasileirão 22/09/2019 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Bahia Brasileirão 24/08/2019 Bahia 1 x 0 Brasileirão 31/08/2019

Próximas partidas