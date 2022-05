Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Vasco e Bahia se enfrentam neste domingo (15), em São Januário, a partir das 16h (de Brasília), pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Bahia DATA Domingo, 15 de maio de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus - SP

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo - SP

Quarto árbitro: Grazianni Maciel - RJ

VAR: Emerson de Almeida Ferreira - MG

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, o SporTV 2, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (15), em São Januário. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

São Januário estará lotado neste domingo (15)! A torcida do Vasco esgotou os 22 mil ingressos ingressos colocados à venda.

O jogo contra o Bahia, líder da Série B, com 13 pontos, é confronto direto pelas primeiras posições. Em caso de vitória, o Vasco, que soma 10 pontos, pode entrar pela primeira vez no G-4.

"O jogo contra o Bahia é muito importante. Primeiro por ser um grande clube e segundo por ser uma equipe dirigida por treinador que eu admiro bastante (Guto Ferreira). É uma equipe já foi campeã brasileira, assim como o Vasco. Sabemos que a Série B é muito disputada, mas uma vitória contra o Bahia vai dar os três pontos, que é o que sempre buscamos. Algumas vezes a gente tem estratégias que acabam no fim do jogo no aproximando da vitória, mas, como falei, temos adversários com jogadores perigosos, que se prepararam bem.", afirmou Zé Ricardo.

"Continuo dizendo que temos que seguir nosso planejamento, consigo ver estamos querendo muito acertar. A confiança com um resultado positivo realmente aumenta e nos dá a certeza e confirmação que podemos crescer na competição. Mais uma vez: não vamos subir na sétima rodada, temos que estar se possível dentro do G4 sempre", completou.

Do outro lado, o Tricolor Baiano chega embalado com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. No meio da semana, eliminou o Azuriz nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo normal.

"Jogo difícil., duas equipes de camisa e tradição. Espero que o Bahia possa estar bem concentrado. Como a gente está na liderança, tudo se volta para essa equipe. Espero que possamos estar em um dia inspirado. Responsabilidade dobrada. Time líder é mais visado. É manter a consistência, regularidade, que, com certeza, no final do ano, a gente vai estar comemorando.", afirmou Djalma.

Contra o Vasco, o Bahia registra um retrospecto positivo nos últimos anos, com duas vitórias e dois empates. A última vitória da equipe carioca foi pelo Brasileirão de 2018. Na ocasião, bateu por 2 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 1 Vasco Série B 1 de maio de 2022 Vasco 1 x 0 CSA Série B 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Vasco Série B 19 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Vasco x Brusque Série B 26 de maio de 2022 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 0 Londrina Série B 3 de maio de 2022 Azuriz 1 (3) x (4) 1 Bahia Copa do Brasil 11 de maio de 2022

Próximas partidas