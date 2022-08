Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Partida acontece nesta terça-feira (30), pela quinta rodada do Brasileirão sub-17; veja como acompanhar na TV

Vasco e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (30), no Nivaldo Pereira, a partir das 10h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B do Brasileirão sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

O Vasco aparece na quinta posição, com cinco pontos, somando uma vitória, dois empates e uma derrota, enquanto o Bahia, em nono lugar com quatro pontos, vem de vitória sobre o Ceará.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: Victor; Yuri, Marquinhos, Guilherme, Miguel, Sidney, Gustavo Lopes, Erick, João Coni, Juninho e Lawan.

Possível escalação do Vasco: Phillipe Gabriel, Paulinho, Lyncon, Luiz Felipe e Leandrinho; Matheus (Igor), JP, Gustavinho (André) e Estrella; Rayan e GB.

Quando é?

JOGO Vasco x Bahia DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Nivaldo Pereira - Nova Iguaçu, RJ HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão sub-17 17 de agosto de 2022 Bahia 2 x 0 Ceará Brasileirão sub-17 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Fortaleza Brasileirão sub-17 7 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Botafogo x Bahia Brasileirão sub-17 14 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 Fortaleza Brasileirão sub-17 17 de agosto de 2022 Botafogo 1 x 1 Vasco Brasileirão sub-17 24 de agosto de 2022

Próximas partidas