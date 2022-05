Vasco x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar neste domingo (15) para Vasco x Bahia, pela sétima rodada da Série B, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 18 meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião as equipes empataram sem gols.

O jogo contra o Bahia, com 13 pontos, é confronto direto pelas primeiras posições. Em caso de vitória, o Vasco, que soma 10 pontos, pode entrar pela primeira vez no G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Januário terá casa cheia neste domingo. A torcida do Vasco esgotou os 22 mil ingressos colocados à venda, e promete grande festa.

Para o confronto, o técnico Zé Ricardo deve promover as entradas de Juninho e Figueiredo, e deixar Andrey e Getúlio no banco de reservas.

"Existe toda essa pressão que vem do ano passado. Sinto que às vezes, mentalmente, o time peca por isso, misturando a pressão e entendimento do jogo. Isso afeta. Não culpo o torcedor, que está sofrendo há muitos anos e sofreu muito no ano passado. Mas acaba afetando, é algo que não é conosco. Estão falando que não entramos no G-4 há 40 rodadas. O que aconteceu no ano passado acabou", afirmou Nenê.

Do outro lado, o Bahia terá o retorno de Rildo, que não participou da classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana - eliminou o Azuriz nos pênaltis por 4 a 3.

Luiz Otávio, com lesão na coxa esquerda, é desfalque certo. Didi é o mais cotado para assumir a defesa.

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nenê, Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Didi e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Rildo e Davó.

DESFALQUES

VASCO:

Ulisses e Sarrafiore: departamento médico

BAHIA:

Luiz Otávio: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco e Bahia será transmitido ao vivo pela Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, pelo SporTV 2, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.