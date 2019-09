Vasco x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes jogam pela 20ª rodada do Brasileirão neste domingo (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O tenta embalar no Campeonato Brasileiro depois de boa vitória e encara o -PR, em festa pelo seu título da Copa do . O duelo acontece neste domingo (22), às 16h (Brasília), partida válida pela 20ª rodada do torneio nacional. O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo (RJ e PR), mas não será transmitido na TV fechada ou no pay-per-view. Aqui, na GOAL , você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x DATA Domingo, 22 de setembro LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, mas não será transmitida na TV fechada ou no pay-per-view. Na GOAL, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

No treino do Vasco nesta última quarta-feira, o treinador Vanderlei Luxemburgo esboçou o time que deverá ir a campo no domingo. Na escalação, o atacante Ribamar mantém a vaga de titular após boa atuação contra a .

O lateral Yago Pikachu volta a equipe depois de suspensão, cumprida contra o time catarinense.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henriquez, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Richard, Marcos Júnior e Raul; Rossi, Ribamar e Talles Magno

ATHLETICO-PR

Com o time em polvorosa devido à conquista da , é muito provável que Tiago Nunes escale a equipe reserva diante do Vasco. O atacante Marcelo Cirino, autor de jogada espetacular na final, deve ser titular.

Uma surpresa na escalação pode ser o argentino Tomás Andrade, reserva na derrota diante do Avaí na 19ª rodada do Brasileirão. O time alternativo do Furacão conta com nomes conhecidos como Pedro Henrique, Lucho Gonzalez, Felipe e Thonny Anderson, um dos destaques dos paranaenses nos últimos jogos.

Provável escalação do Athletico: Léo; Madson, Erick, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Matheus Rosseto, Lucho Gonzalez e Felipe (Tomás Andrade); Braian Romero (Vitinho); Marcelo Cirino e Thonny Anderson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 2 Brasileirão 07/09/2019 Chapecoense 1 x 2 Vasco Brasileirão 14/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Brasileirão 29/09/2019 11h (de Brasília) Vasco x Brasileirão 02/10/2019 19h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Avaí Brasileirão 15/09/2019 1 x 2 Athletico-PR Copa do Brasil 18/09/2019

Próximas partidas