Vasco x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (9), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (9), no Nivaldão, a partir das 11h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Ainda sem perder no Brasileirão Sub-20, o Vasco aparece na liderança do Grupo B, com 10 pontos, com três vitórias e um empate. Aproveitamento de 83%.

Do outro lado, o Athletico-PR, na quinta posição, com seis pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio. Até agora, soma duas vitórias e dois empates nos primeiros quatro jogos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco Sub-20: Cadu; Marlon Gomes, Pimentel, Roger e Julião; Victão, Rodrigo e Erick Marcus; Barros, Eguinaldo e Juan.

Possível escalação do Athletico-PR Sub-20: Mycael, Juninho, Leonardo Ataíde, Renan, Biro, Jader, João Vitor, John Mercado, Dourado, João Pedro e Vinícius.

Desfalques da partida

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vasco x Athletico-PR DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Nivaldo de Oliveira - Nova Iguaçu, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes (RJ) e Raphael Carlos de Almeida (RJ)

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Vasco Brasileiro Sub-20 1 de julho de 2022 Vasco 2 x 0 Botafogo Carioca Sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Vasco Brasileiro Sub-20 17 de julho de 2022 11h (de Brasília) Vasco x Chapecoense Brasileiro Sub-20 23 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 1 Chapecoense Brasileiro Sub-20 2 de julho de 2022 Athletico-PR 2 x 0 Paraná Paranaense 5 de julho de 2022

Próximas partidas