Vasco x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (10), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o Vila Nova nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B, deixando de lado a queda nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Vila Nova DATA Terça-feira, 10 de agosto de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Fernanda Nândrea (MG)

Quarto árbitro: Yuri Elino (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca deixar de lado a eliminação na Copa do Brasil / Foto: Divulgação Vasco

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (10), às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Vitória na última rodada, o Vasco, com 25 pontos, busca seguir subindo na tabela de classificação para, enfim, entrar no G-4 da Série B.

No entanto, o técnico Lisca não terá Cano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Daniel Amorim pode ser o substituto.

Lucão e Ricardo Graça, campeões olímpicos, desembarcaram no Rio nesta segunda (9), e também são desfalques.

"Medalhistas de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Lucão e o zagueiro Ricardo Graça desembarcam no Brasil nesta segunda-feira (09/08), porém não serão relacionados pela comissão técnica para a partida contra o Vila Nova (GO), que acontecerá na próxima terça (10), às 21h30, no Estádio de São Januário. A data de reapresentação dos dois atletas será divulgada após o compromisso diante dos goianos."

Do outro lado, o Vila Nova, com 18 pontos, vindo de derrota para o Sampaio Corrêa, busca se afastar da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Bruno Gomes, Juninho, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Morato e Daniel Amorim.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Xandão, Rafael Donato e Renato Silva; Mazetti, Dudu, Arthur Rezende, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 São Paulo Copa do Brasil 4 de agosto de 2021 Vitória 0 x 1 Vasco Série B 7 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Vasco Série B 13 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Vasco x Londrina Série B 18 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 4 Vila Nova Série B 31 de julho de 2021 Vila Nova 0 x 2 Sampaio Corrêa Série B 7 de agosto de 2021

Próximas partidas