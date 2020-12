Vasco Token: saiba como funciona a nova criptomoeda lançada pelo clube

Entenda o lançamento dos tokens e quais são os jogadores associados à linha de crédito

Em uma crise financeira que parece interminável, o resolveu apostar no futuro para tentar ganhar alguma saúde financeira. O clube lançou nesta semana, juntamente com a MB Digital Assets, o primeiro token criptoativo do , uma espécie de bitcoin que permitirá à equipe que ela capte recursos no mercado.

Não entendeu? Um token consiste em um espécie de moeda virtual, criptografada, que representa um ativo real. Assim, o Cruz-Maltino colocou certas garantias no mercado e as transformou em tokens, colocando-os a venda.

O recurso transformado em moeda trata-se de um crédito sobre o mecanismo de solidariedade de 12 jogadores criados na base do Vasco. A cada transferências desses atletas, o clube tem direito a receber um valor específico, de 0,25% a 5%, correspondente ao tempo que o jovem ficou na equipe carioca (dos 12 aos 23 anos).

Por exemplo: em cada transferência envolvendo Philippe Coutinho, o Cruz-Maltino tem direito a receber 2,25% do valor, já que o meia permaneceu dos 12 aos 18 anos na equipe de São Januário. É este crédito que está a venda e que pode render bons valores ao clube no futuro.

No total, a linha de crédito vale, ao máximo, R$ 50 milhões. O Bitcoin, dona da MB Digital Assets, comprou 20% dos tokens, o que já rendeu R$ 10 milhões ao . Outros 75% (R$ 37,5 milhões) está nas mãos do clube, que pode manter o percentual para receber os valores do mecanismo de solidariedade no futuro ou os colocar no mercado a qualquer momento.

Os 5% que sobram estão nas mãos da MB Digital Assets. Destes, metade ficará com a empresa e a outra metade será colocada no mercado, para que qualquer um possa investir nos tokens.

Douglas Luiz deverá ser vendido na próxima janela.



Se firmando na Seleção, quanto vale o jogador? Chuto no mínimo 40 milhões de Euros.



Esse é o momento de você adquirir um Vasco Token, a venda vai ser grande... — Um Vascaíno /✠/ (@VascainoOficial) December 7, 2020

Cada token tem um preço unitário de R$ 100. Assim, de acordo com a sua porcentagem de tokens, você receberá um valor correspondente às transações dos 12 jogadores escolhidos. Se, ao final da carreira de cada um dos atletas, o mecanismo de solidariedade render ao Vasco R$ 100 milhões, você receberá o dobro do que investiu. Se render R$ 25 milhões, receberá a metade do que investiu. Assim, o risco do negócio corresponde diretamente ao que cada atleta apresentar dentro de campo.

Os 12 jogadores escolhidos são: Souza ( ), Douglas Luiz ( ), Philippe Coutinho ( ), Alex Teixeira (Jiangsu Suning), Paulinho ( ), Allan ( ), Evander (Midtjylland), Luan ( ), Mateus Vital ( ), Alan Kardec (Chongqing Dangdai), Marrony ( ) e Nathan (Boavista).