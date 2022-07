Vasco tem interesse em repatriar Alex Teixeira, mas esbarra em salário

Atacante tem realidade salarial distinta do futebol brasileiro atualmente

Como tem acontecido nas últimas janelas de transferências do Brasil, o nome de Alex Teixeira volta a ser debatido como possível contratação por alguns clubes. Um deles é o Vasco, que tem interesse em repatriar o jogador.

O problema, porém, é a questão salarial, conforme apurou a GOAL. Alex Teixeira tinha um salário praticamente incompatível com a realidade vascaína enquanto estava no Besiktas, da Turquia.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O atacante de 32 anos rescindiu seu contrato com o clube turco na última semana e está livre para assinar com qualquer clube.

Mais artigos abaixo

Times do Brasil seguem interessados em sua contratação. No entanto, a questão salarial é um empecilho para voltar ao futebol brasileiro.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira se destacou na Ucrânia. O atacante brasileiro foi um dos principais nomes do Shakhtar Donetsk durante a última década e quase foi negociado com clubes da Premier League.

Além do clube ucraniano, jogou no Jiangsu, da China, e mais recentemente no Besikstas.