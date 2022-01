Vasco sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Em busca do seu segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco iniciou a competição a todo vapor, principalmente aplicando a maior goleada da Copinha por 12 a 0, diante do Rio Claro.

A equipe comandada por Igor Guerra faz parte do Grupo 24 da competição, com Largato-SE, Rio Claro-SP e Ska Brasil-SP.

O time carioca é conhecido por revelar grandes jogadores para o mundo, é claro, nada melhor do que ver esses jovens jogadores brilhando na Copinha.

Qual o próximo jogo do Cruz-Maltino? Qual a classificação? Veja abaixo detalhes do Vasco sub-20, que disputa a Copinha de 2022.

Qual o próximo confronto do Vasco sub-20 pela Copinha 2022?

O último jogo do Vasco na fase de grupos será contra o Ska Brasil nesta terça-feira (11), às 17h15 (de Brasília), em Santana de Parnaíba, pelo Grupo 24.

Nas duas primeiras partidas, o Vasco derrotou o Lagarto e o Rio Claro, respectivamente, na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Qual a classificação do Vasco sub-20 na Copinha 2022?

POS. TIME J V D GP GC SG 1º Vasco 2 2 0 17 1 16 2º Ska Brasil-SP 2 1 0 5 2 3 3º Lagarto-SE 2 0 1 3 7 -4 4º Rio Claro-SP 2 0 2 0 15 -15

Como o Vasco sub-20 chegou para a Copinha 2022?

O Vasco, que chegou até as quartas de final do Brasileirão sub-20, em 2021, chegou para esta Copinha com grandes promessas, que já tem a perspectiva de atuar no profissional nesta temporada.

No meio-campo, a equipe conta com Marlon Gomes e Andrey Santos que, para muitos, se completam dentro de campo. Andrey é conhecido por atuar na cabeça da área, mas com uma ótima saída de jogo. Já Marlon atua como segundo volante, participando da construção ofensiva da equipe.

No ataque não poderia ser diferente, com Erick Marcus e Rayan, de apenas 15 anos, que é considerado uma joia dentro do clube. A dupla ganhou destaque nas competições sub-17 do Cruz-Maltino e, rapidamente, chegaram ao sub-20, com uma forte capacidade de decisão.

Para completar, Figueiredo, que é o capitão do time e artilheiro da Copinha, com cinco gols, atua "emprestado" pela equipe principal, já que está nos planos da equipe nesta temporada.

Já na fase de grupos da Copinha, a equipe carioca derrotou o Lagarto, de Sergipe, por 5 a 1, com gols de Figueiredo (2), Vinícius, Juan e David. No segundo duelo, venceu o Rio Claro por 12 a 0, aplicando a maior goleada da história da Copinha, com gols de Marlon Gomes (2), Vinícius (2), Marcos Dias (2), Figueiredo (3), Rodrigo, Marlon Santos e Andrey.