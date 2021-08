Vasco x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo visita o Vasco nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Tricolor pode perder por um gol de diferença para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x São Paulo DATA Quarta-feira, 4 de agosto de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes (RS)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistente VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca confirmar a classificação na Copa do Brasil / Foto: Divulgação São Paulo

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Palmeiras no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a Copa do Brasil, de olho na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença.

Para o confronto em São Januário, o técnico Hernán Crespo precisa decidir entre Pablo e Rojas no lugar de Marquinhos, lesionado, para fazer dupla com Rigoni.

Já o Vasco precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para se classificar. Um triunfo por dois gols do Cruzmaltino leva a decisão para a disputa de pênaltis.

📍 CT da Barra Funda



Último treino antes da decisão! 👇



Vale vaga nas quartas de final da @CopadoBrasil #CopaDoBrasil2021#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/HishlcbWGB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 3, 2021

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Benítez, Gabriel Sara e Welington; Rigoni e Pablo (Rojas).

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Vasco Copa do Brasil 28 de julho de 2021 São Paulo 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 31 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x São Paulo Brasileirão 7 de agosto de 2021 18h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Brasileirão 10 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Vasco Copa do Brasil 28 de julho de 2021 Botafogo 2 x 0 Vasco Série B 31 de julho de 2021

Próximas partidas