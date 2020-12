Vasco x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos opostos na tabela, e entram em campo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), em São Januário, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo (exceto MG, SC, MT e MS), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Santos DATA Domingo, 20 de dezembro de 2020 LOCAL São Januário, Rio de Janeiro - HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro (BA) e Guilherme Dias

Quarto árbitro: Rafael Martins (RJ)

VAR: Igor Junior (MG)

Assistente VAR: Marco Aurelio Augusto (MG) e Marcus Vinicius (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco luta conta o rebaixamento / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo (exceto MG, SC, MT e MS), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há quatro rodadas (duas derrotas e dois empates), o Vasco entra em campo por um resultado positivo para deixar a zona da degola.

Mais times

Para o duelo contra o , o técnico Sá Pinto deve escalar Henrique e Andrey entre os titulares, já que Neto Borges e Leo Gil, suspensos, estão fora. Talles também cumprirá suspensão automática.

Já o Santos chega embalado após golear o Grêmio no meio da semana e se classificar para a semifinal da Copa Libertadores.

O técnico Cuca terá o retorno de Diego Pituca, enquanto Soteldo e Vinicius Balieiro, com Covid-19, seguem afastados.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Jadson (Marcelo Alves) e Henrique; Marcos Júnior, Andrey e Benítez; Gustavo Torres, Cano e Vinícius (Ribamar).

Provável escalação do Santos: John; Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Laércio) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sandry; Lucas Braga, Kaio Jorge e Arthur Gomes (Marinho).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 Vasco 1 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Vasco Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021 21h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Santos 4 x 1 Grêmio 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas