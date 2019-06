Vasco respira no Brasileirão graças ao bom aproveitamento de Luxa no cargo

Cinco jogo, dois empates, uma derrota e duas vitórias. Este é o aproveitamento de Vanderlei Luxemburgo desde a chegada do treinador ao . Os oito pontos conquistados trouxeram para o time cruz-maltino dias melhores durante a pausa da , graças a saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

As respectivas vitórias contra o , time do G4, por 2 a 1, e diante do Ceará, na briga direta pelo Z4, por 1 a 0, tiraram o vasco das últimas posições e o colocaram em 15º lugar com nove pontos somados em nove jogos.

Em entrevista coletiva realizada após o resultado positivo da última quinta-feira (13), Luxemburgo exaltou a evolução do time em campo: “Nós melhoramos. Do primeiro jogo até hoje, melhoramos. Criamos estrutura tática com alternativa. Jogamos no 4-3-3, com dois velocistas, dois meias. O time está numa crescente”.

A saída de Maxi López, um dos principais jogadores do elenco neste ano, mexeu menos com o esquema tático do que o imaginado pelos torcedores. A ausência do atacante que rescindiu contrato com o clube após a diretoria e Luxemburgo decidirem afastar o atleta devido o porte físico, já parece não fazer mais falta ao time que voltou a respirar no torneio nacional.

Além de Máxi Lopez, Bruno César também deve estar de saída do clube. O meia não estaria satisfeito no clube por não estar rendendo o esperado e o Vasco não estaria disposto a tentar mantê-lo no clube.

Responsável pelas duas primeiras vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro sem os medalhões da equipe em campo, Luxemburgo terá praticamente um mês só de trabalho para tentar aprimorar o time carioca para a sequência do ano devido a pausa para a , mas o treinador garantiu que precisará de reforços:

“Preciso ir no mercado agora, porque meus jogadores sabem que vou tentar trazer jogador para completar os 29 jogos. Vou buscar jogadores que se encaixam no meu perfil, que sejam versáteis, que possa mudar a equipe sem trocar jogador, ter uma definição de modelo de equipe”.