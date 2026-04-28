Vasco projeta novos reforços para o meio do ano a pedido de Renato Gaúcho: "Três ou quatro jogadores, no mínimo"

Em meio a um início de temporada irregular, o Vasco já iniciou o planejamento para a janela de transferências do meio do ano e trabalha para atender aos pedidos de Renato Gaúcho. Com partidas de Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana à vista, o treinador cobrou reforços e afirmou que o clube precisa ser cirúrgico no mercado, visando melhoras em pontos específicos do elenco.

“Nós temos que ser pontuais nas contratações, temos que contratar e trazer mais qualidade para o nosso grupo para a gente pensar ainda maior. Mas esses três ou quatro jogadores, no mínimo, que a gente trouxer têm que ser de agrado de todo mundo, do treinador, da torcida, da diretoria”, declarou o técnico.

A principal prioridade da diretoria cruz-maltina segue sendo, segundo apuração do GE, a contratação de um volante com chegada ao ataque, perfil considerado carente desde o início da temporada. O clube já havia monitorado nomes na última janela, mas preferiu aguardar oportunidades melhores no mercado internacional, cenário que deve se repetir na reabertura das negociações em julho.

Outro foco está no setor ofensivo. O Vasco procura um atacante canhoto para atuar pelo lado direito, com característica de cortar para dentro e finalizar. A comissão técnica entende que ainda não encontrou um titular absoluto para a posição, mesmo após testes com Marino Hinestroza, Nuno Moreira, Brenner, Rojas e Adson ao longo do ano.

Além disso, a diretoria também estuda a chegada de um atleta que possa aumentar o poder de fogo da equipe. Após perder Vegetti e Rayan na última janela, o Vasco sentiu a falta de um goleador e isso já se mostrou evidente nos números na temporada: são 18 gols em 13 partidas no Brasileirão, uma média de 1,38 gols por partida, o que evidencia uma diminuição em relação aos 1,44 conseguidos em 2025 (55 gols em 38 jogos).

No sistema defensivo, o perfil procurado é o de um zagueiro destro, forte fisicamente e dominante pelo alto. Ainda de acordo com o GE, a avaliação em São Januário é de que o setor precisa de mais competitividade, um nome que ameace a titularidade de Saldivia e Cuesta e que ofereça segurança nas bolas aéreas. Dos 10 primeiros colocados do Brasileirão 2026 até a 13ª rodada, o Vasco é a segunda equipe com mais gols sofridos, com 19, e por isso a diretoria sonda nomes que consigam complementar a defesa e dar a Renato Gaúcho mais possibilidades no elenco.

Desde que assumiu o Vasco em sua terceira passagem como treinador, Renato Gaúcho conquistou cinco vitórias, quatro empates e três derrotas em 12 jogos. O treinador espera sair com um resultado positivo no próximo confronto do Cruzmaltino, válido pela Copa Sul-Americana, contra o Olímpia (PAR). A partida será jogada na próxima quinta-feira (30), às 19h, no estádio São Januário.