Vasco x Ponte Preta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe a Ponte Preta neste domingo (29), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado no Rio de Janeiro, terá Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina, como árbitro principal, assistido por Alex dos Santos e Henrique Neu. O VAR terá Jean Pierre Gonçalves.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vindo de três derrotas consecutivas, o Vasco entra em campo pressionado pela vitória. Atualmente, soma 28 pontos e aparece no meio da tabela.

Sarrafiore, com Covid-19, está fora, assim como Morato e Romulo, suspensos.

Do outro lado, a Ponte Preta, com 22 pontos, busca se afastar do risco da zona de rebaixamento.

O técnico Gilson Kleina terá o retorno de Kevin, além de Marcelo Hermes, com a documentação regularizada.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Castán (Miranda), Ricardo Graça e Zeca; Romulo, Andrey e Bruno Gomes; Marquinhos Gabriel (Galarza), Léo Jabá (Gabriel Pec) e Cano.

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque, Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos (Marcelo Hermes); André Luiz, Vini Locatelli (Léo Naldi) e Fessin; Moisés, Niltinho e Rodrigão.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 2 Londrina Série B 18 de agosto de 2021 Operário 2 x 0 Vasco Série B 21 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Brasil de Pelotas Série B 3 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Avaí x Vasco Série B 6 de setembro de 2021 20h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 0 Ponte Preta Série B 18 de agosto de 2021 Ponte Preta 3 x 0 Brusque Série B 23 de agosto de 2021

Próximas partidas