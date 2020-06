Vasco perde joia e tenta montar elenco em ano turbulento; veja reforços e dispensas para 2020

Clube negociou Marrony com o Atlético-MG para equilibrar as contas em ano eleitoral; salários atrasados praticamente impedem contratações

O deve voltar da pandemia da Covid-19 mais fraco do que entrou. Depois de três meses parado, fervendo politicamente devido às eleições marcadas para este ano, o Cruz-Maltino acertou nesta semana a saída do atacante Marrony, uma das grandes joias das categorias de base.

O jogador, que "desabrochou" em 2019 mostrando que pode ser tanto centroavante quanto atuar mais recuado, atrás do goleador, foi para o . A lacuna aberta por sua saída não deve ser preenchida enquanto não forem quitados os compromissos atrasados com o elenco.

O Vasco já passou dos três meses de salários atrasados em mais de uma ocasião. Em abril, o volante Andrey disse que a equipe nem sequer havia recebido dinheiro em 2020, já no quarto mês do ano. Faltavam recursos para os pagamentos mais básicos, quanto mais para contratações.

O ruído ficou ainda mais forte quando Leven Siano, um dos candidatos confirmados para a presidência, anunciou um acerto com o marfinense Yayá Touré para 2021 caso assumisse o cargo.

Os jogadores não se conformaram de ver essa movimentação sem que ao menos os salários fossem honrados. A tratativa, já bastante condicionada, acabou desfeita poucos dias depois.

Dessa forma, nenhum reforço deve ser confirmado para os vascaínos nos próximos dias, mesmo com o retorno das competições cada vez mais perto. Os argentinos German Cano e Martín Benítez, que acertaram no começo da temporada, seguem como os principais nomes contratados para 2020.

Talles Magno, a esperança

Em termos de esperança para o futuro, tanto em campo como no mercado, as fichas todas recaem sobre Talles Magno. O ponta, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira no ano passado, é o principal ativo do clube e renovou contrato recentemente.

Nomes como Vinícius, Tiago Reis, Alexandre, Bruno Gomes e Miranda, todos com menos de 20 anos, devem ganhar cada vez mais espaço diante da falta de movimentação no mercado. É a garotada tentando reerguer o Gigante na Colina.