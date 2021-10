Vasco não venceu o Cruzeiro: o que aconteceu na transmissão da Globo?

Equipe de transmissão da emissora não percebeu que os donos da casa tiveram um gol anulado e registrou placar errado de 2 a 1 até o apito final

O Vasco empatou com o Cruzeiro neste domingo (19), mas muitos torcedores só descobriram o resultado real após o final de jogo, pelo menos aqueles que assistiram à partida pela Rede Globo, que acreditavam que o clube carioca havia vencido o duelo. A confusão aconteceu por conta de um erro da equipe de transmissão da emissora, que não atualizou o placar após o juiz anular um gol do Cruzmaltino.

O estreante Nenê abriu o placar para o Vasco, aos 45 minutos de jogo. Então, no final da segunda etapa, aos 92 minutos, os donos da casa conseguiram ampliar o placar, mas o atacante Gabriel Pec levou a bola com a mão em uma dividida, antes de tocar para Daniel Amorim balançar as redes. Com isso, o tento foi anulado.

Contudo, o narrador Luís Roberto e os comentaristas Roger Flores e Paulo Nunes, que estavam no estúdio votando para definir o melhor jogador da partida, não perceberam que o gol havia sido anulado, e o placar continuou marcando 2 a 0 para o Vasco, mesmo após o árbitro voltar atrás e dar reinício à partida, algo que as imagens da transmissão não mostraram.

Então, dois minutos mais tarde, aos 49 do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu um escanteio. Rafael Sóbis colocou na área, Felipe Augusto desviou e Ramon tocou para a rede, empatando a partida. No entanto, após o gol celeste, o placar da transmissão mostrava que o jogo estava 2 a 1 para o Vasco.

Após o apito final do árbitro, os jogadores do Cruzeiro comemoravam o empate nos últimos minutos, enquanto Luís Roberto e Roger Flores não entendiam o motivo da comemoração, sendo que, para eles - e para todos os torcedores que acompanhavam a partida pela Rede Globo -, a equipe havia perdido o jogo.

Só então que o repórter de campo, Raphael De Angelis, conseguiu avisar que, na verdade, o último gol do Vasco havia sido anulado, desfazendo a confusão. Em comunicado oficila, a Globo se desculpou pelo erro.

“Nós cometemos um erro hoje, na transmissão de Vasco x Cruzeiro ao não exibir ao vivo a imagem do árbitro anulando o segundo gol do Vasco, o que induziu os narradores e comentaristas da Globo, do SporTV e do Premiere a acharem que o gol estava valendo. Por conta da pandemia, narradores e comentaristas ainda não estão trabalhando nos estádios. Transmitem dos estúdios. Não houve erro do VAR nem do árbitro. Foi um erro exclusivamente nosso e, por isso, pedimos desculpas especialmente aos torcedores de Vasco e Cruzeiro”, disse a emissora em nota oficial.